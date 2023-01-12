قناة الحياة تنشر فيديو عن مركز تنمية الأسرة بقرية فطيرة في أسوان: يوفر 400 فرصة عمل

نشرت قناة «الحياة»، فيديو استمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية فطيرة، ضمن مشورعات مبادرة حياة كريمة بمركز كوم أمبو.

ولفت التقرير، إلى أن مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة»، وفر 400 فرصة عمل لأهالي قرى مركز كوم أمبو.

أوضح التقرير، أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة»، يتكون من أرضي وأول علوي على مساحة 650 متر مربع.

وأشار التقرير إلى أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يحتوي على حضانة وتنمية المرأة، وصالات تدريب وألعاب ووجدة مودة وعلاج طبيعي وفصول محو أمية.

وأشار التقرير، إلى أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يخدم 51 ألف نسمة في قرى «فطيرة» و«العدوة» و«كرم الديب» و«منيجة» و«الرغامة» والتوابع.

قال المهندس محمود حسن، رئيس مجلس قروي قرية اقليت بكوك أمبو، إن قروي اقليت عبارة عن وحدة محلية قروية، بها 3 قرى عبارة عن قرية رئيسية وقريتين أم، و13 تابع، بواقع 52 ألف نسمة.

وأضاف «حسن» إن قرية اقليت من القرى المحظوظة التي حظيت بالكثير من المشروعات في ظل خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي.