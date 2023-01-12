رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الحياة تنشر فيديو عن مركز تنمية الأسرة بقرية فطيرة في أسوان: يوفر 400 فرصة عمل

كتب:

محمد عزالدين
05:03 م | الخميس 12 يناير 2023
المهندس محمود حسن

المهندس محمود حسن

نشرت قناة «الحياة»، فيديو استمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية فطيرة، ضمن مشورعات مبادرة حياة كريمة بمركز كوم أمبو.

ولفت التقرير، إلى أن مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة»، وفر 400 فرصة عمل لأهالي قرى مركز كوم أمبو.

أوضح التقرير، أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة»، يتكون من أرضي وأول علوي على مساحة 650 متر مربع.

 

وأشار التقرير إلى أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يحتوي على حضانة وتنمية المرأة، وصالات تدريب وألعاب ووجدة مودة وعلاج طبيعي وفصول محو أمية.

وأشار التقرير، إلى أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يخدم 51 ألف نسمة في قرى «فطيرة» و«العدوة» و«كرم الديب» و«منيجة» و«الرغامة» والتوابع.

قال المهندس محمود حسن، رئيس مجلس قروي قرية اقليت بكوك أمبو، إن قروي اقليت عبارة عن وحدة محلية قروية، بها 3 قرى عبارة عن قرية رئيسية وقريتين أم، و13 تابع، بواقع 52 ألف نسمة.

وأضاف «حسن» إن قرية اقليت من القرى المحظوظة التي حظيت بالكثير من المشروعات في ظل خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

أستاذ علم اجتماع: سكان القرى لم يعيشوا حياة لائقة قبل «حياة كريمة»

«حياة كريمة»: الانتهاء من 333 مجمعا خدميا و330 زراعيا في قرى المبادرة

رئيس جامعة كفر الشيخ: «حياة كريمة» رفعت وعي الطلاب وعزّزت العمل التطوعي

«صحة المنوفية»: إنشاء وتطوير 63 وحدة صحية بالشهداء وأشمون ضمن «حياة كريمة»

«حياة كريمة» تطور قرية بيت داوود بسوهاج.. خدمات علاجية وتعليمية وورش للتدريب

قناة «إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن».. «حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة»
بقلم محمد عزالدين