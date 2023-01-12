قناة الحياة تنشر تقريرا عن مشروع محطة مياه «فطيرة» بكوم أمبو.. وفر 200 فرصة عمل

نشرت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا استمرار العمل في مشروع توسعات مأخذ محطة مياه قرية فطيرة ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز كوم أمبو بأسوان.

وأشار التقرير إلى أن توسعات مأخذ محطة مياه قرية «فطيرة» تضمنت دق خوازيق لعمل كوبري الطلمبات العائمة في النيل.

ولفت التقرير إلى أن توسعات مأخذ محطة مياه قرية فطيرة يتكون من 2 ماسورة سحب مياه عكرة بقطرة 1000 مللي ووحدة طلمبات.

وأوضح التقرير أن مأخذ المياه العكرة على النيل مرتبط بمحطة مياه قرية فطيرة بخط مواسير طول 400 متر.

وأفاد التقرير إلى أن مشروعات توسعات مأخذ محطة مياه قرية فطيرة وفر 200 فرصة عمل لأهالي قرى مركز كوم أمبو.