بعد 35 عاما.. خيري بشارة يناقش «يوم مر ويوم حلو» في سينما «زاوية»

يحضر المخرج خيري بشارة مناقشة فيلم «يوم مر.. يوم حلو» التي يديرها المخرج أحمد فوزي صالح، والتي تلي عرض الفيلم يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء في سينما «زاوية»، بعد 35 عاما من عرض الأول عام 1988، وذلك ضمن برنامج «سينما خيري بشارة» للاحتفاء بالمخرج الكبير، والذي يستمر فعالياته حتى 31 يناير المقبل.

خيري بشارة سعيد بتفاعل الجمهور مع أفلام البرنامج

عبر المخرج خيري بشارة عن سعادته لتفاعل الجمهور مع أفلام البرنامج، خاصة أن هناك جيل كامل لم تسنح له الفرصة لمشاهدة أفلامه إلا من خلال التلفزيون وليس دار العرض، وهو ما جعله متحمس جداً لفكرة عرض مجموعة من أفلامه طوال شهر يناير من خلال شاشة السينما وفقا للبيان الصحفي الصادر عن سينما «زاوية».

ومن المقرر أن تقام مناقشة مع المخرج عن تاريخه ومسيرته الإخراجية والفنية، في نهاية البرنامج يوم 31 يناير، وتديرها نور المافوري.

تفاصيل برنامج «سينما خيري بشارة» في سينما زاوية

وبدأ برنامج «سينما خيري بشارة» في 5 يناير الجاري، وتتضمن عرض مجموعة من الأفلام التي تم ترميمها عن طريق مهرجان البحر الأحمر والمركز القومي للسينما، وهي: «العوامة رقم 70»، «الطوق والأسورة»، «يوم مر.. يوم حلو»، «كابوريا»، «رغبة متوحشة»، «أيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «حرب الفراولة»، «إشارة مرور»، «ليلة في القمر»، و«Moon Dog»، وذلك بالإضافة إلى 3 أفلام وثائقية: «صائد الدبابات»، «طبيب في الأرياف»، و«طائر النورس».