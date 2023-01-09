«زاوية» تعرض فيلم «أيس كريم في جليم» ضمن فعاليات برنامج سينما خيري بشارة

تعرض سينما «زاوية» في وسط البلد، فيلم «أيس كريم في جليم» للمخرج خيري بشارة، يوم الخميس الموافق 12 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن فعاليات برنامج «سينما خيري بشارة» الذي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري، ويتضمن عرض مجموعة من أشهر أعماله الروائية والوثائقية بعد ترميمها.

ويلي عرض فيلم «أيس كريم في جليم» مناقشة بحضور المخرج خيري بشارة، وتديرها المخرجة أيتن أمين، وفقا لما أعلنت عنه إدارة سينما «زاوية».

عروض أفلام ومعرض أفيشات.. تفاصيل برنامج «سينما خيري بشارة»

ويتضمن برنامج «سينما خيري بشارة»، الذي انطلقت فعالياته في 5 يناير الجاري، عرض 11 فيلما روائيا طويلا: هم «كابوريا»، «العوامة 70»، «الطوق والأسورة»، «يوم مر.. يوم حلو»، «رغبة متوحشة»، «أيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «حرب الفراولة»، «إشارة مرور»، «ليلة في القمر» بالإضافة إلى «موون دوج»، وذلك بالإضافة إلى 3 أفلام تسجيلية تم ترميمهم من قبل المركز القومي للسينما، «صائد الدبابات»، «طبيب في الأرياف»، و«طائر النورس».

وبجانب عروض الأفلام، نظمت سينما «زاوية» معرضا للأفيشات الأصلية لأفلام المخرج خيري بشارة المعروضة ضمن البرنامج، وهي من مقتنيات السينمائي سامح فتحي.

تفاصيل فيلم «أيس كريم في جليم»

يعتبر فيلم «أيس كريم في جليم» التجربة السينمائية الثالثة للفنان عمرو دياب بعد فيلمي «السجينتان» و«العفاريت»، وهو من إنتاج 1992، شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية: أشرف عبد الباقي، سيمون، حسين الإمام، عزت أبو عوف، جيهان فاضل، على حسنين.

وتضمن الفيلم عدد كبير من الأغاني التي قدمها عمرو دياب من خلال الأحداث منها «رصيف نمرة 5»، «أنا حر»، دانا دانا»، «واحنا معاك»، «هتمرد على الوضع الحالي» و«أيس كريم في جليم».