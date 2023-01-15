تراجع أسعار منتجات الألبان اليوم بالمحافظات.. كيلو الجبنة البيضاء بـ45 جنيهًا

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على المنتجات بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعًا داخل الأسواق الحرة والمتاجر.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اليوم الأحد شهد تراجعًا في أسعار بعض منتجات الألبان والجبن والسمن اليوم بالمحافظات، بما يعتبر مؤشرًا جيدًا يعود بالنفع على المواطنين في حالة الشراء، موضحًا أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، قد جاءت أسعارها كالتالي:

سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بـ16جنيهًا.

سعر كيلو اللبن البقري الطازج بـ11جنيهًا.

سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي تتراوح بين 147 و152 جنيهًا.

سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بـ110جنيهات.

سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية بـ45 جنيها، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر كيلو الجبنة القديمة 50 جنيهًا.

سعر كيلو المش27 جنيها.

سعر كيلو المورتة الفلاحي 30 جنيهًا.

أسعار الألبان والجبن اليوم الأحد

وأوضح أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعًا في بعض منتجات الألبان والجبن والسمن، وذلك جراء تراجع ملحوظ في أسعار بعض أنواع علف الماشية خلال الفترة الماضية، ما أدى لتراجع نسبي في أسعار منتجات الألبان.