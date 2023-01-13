تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. 50 جنيهًا للجبنة البيضاء

كشف الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن بالمحافظات شهدت اليوم شهدت في بعض أنواع منتجاتها من الألبان والجبن والسمن، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وأوضح «عبدالرازق»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع بعض أسعار منتجات الألبان والجبن اليوم بالمحافظات يُعد مؤشرًا ممتازًا لضبط حركة السوق على مدار الأيام الماضية من بداية شهر يناير الجاري، والحملات الرقابية لمحاربة الغلاء، لافتًا إلى أن أسعار الألبان والجبن اليوم جاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج 16 جنيهًا

- سعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيهًا

- سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي 150 و155 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات بالكيلو

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 105جنيهات

- سعر كيلو الجبنة البيضاء الفلاحي الطرية 50 جنيهًا، وسط تراجع 3 جنيهات

- سعر كيلو الجبنة القديمة 40 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو المش 25 جنيهًا

- سعر كيلو المورتة الفلاحي 25 جنيهًا

أسعار الألبان والجبن اليوم

وأضاف «الفقي» أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت تراجعًا جيدًا للغاية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وفرة في منتجات الألبان، نظرًا لكثرة المراعي الخضراء في فصل الشتاء كغذاء للثروة الحيوانية.