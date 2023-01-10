أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. كيلو المورتة الفلاحي بـ25 جنيها

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت استقرارًا في الأسواق، وهذا يصب في مصلحة المستهلكين.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وأضاف «الفقي» في تصريح لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار بعض منتجات الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، أمر جيد يعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، جاءت كالتالي:

استقر لليوم الثالث علي التوالي سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بـ15جنيهاً.

كما استقر سعر كيلو اللبن البقري الطازج بـ11جنيهاً.

سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بـ140 حتى 145 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي عند 100جنيه.

وسعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية 45 جنيهاً.

سعر كيلو الجبنة القديمة 45 جنيهاً.

سعر كيلو «المش» 22 جنيهًا.

سعر كيلو المورتة الفلاحي 25 جنيهًا.

وأشار إلى أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، السابق ذكرها هي الأقرب في جميع الأسواق بمحافظات الجمهورية وعلى المواطنين محاربة الغلاء والبعد عن شراء المنتجات من البائعين الذين يبالغون في الأسعار.