رئيس الوزراء يتابع جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، سعياً لتحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقعة الزراعية، وتأمين احتياجاتنا من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنَّ الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة وتصنيف التربة على مستوى مناطق الجمهورية، وما يتعلق باحتياجاتها المائية، والتركيب المحصولي الملائم للزراعة بتلك الأراضي، وكذا الخدمات والدراسات البحثية الزراعية المختلفة المطلوب توافرها، هذا فضلا عن الخدمات المتنوعة الأخرى، ومنها ما يتعلق بإتاحة مختلف المرافق الأساسية والمتمثلة في الكهرباء، والطرق، وشبكة الاتصالات، بما يسهم في تنمية المناطق المستهدف استصلاحها، وجذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف السفير نادر سعد أنَّ الاجتماع استعرض أيضاً ما يتمّ تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، التي من شأنها أن تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها المتاحة، على أن يتمّ ذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بنظم الري الحديث، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية.