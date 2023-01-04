توقعات بارتفاع معدل التضخم في تونس إلى 11% خلال 2023

قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان عباسي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 11% في 2023، مقارنة ب 8.3% في 2022، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

1.9 مليار دولار.. مساعدات لتلبية احتياجات تونس العام المقبل

وأضاف «عباسي»، أنه إذا لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فسيكون الوضع صعبا، فيما توقع وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، بداية الأسبوع الماضي، أن يبلغ معدل التضخم في تونس 10.5% 2023، ارتفاعا من 8.3% في 2022، وسط استمرار تصاعد الضغوط التضخمية، موضحًا أن الحكومة ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام المقبل.

وكانت تونس توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن هذا الأمر يتعلق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

أزمة اقتصادية في تونس

وفي سياق متصل، أشارت مؤشرات الاقتصاد التونسي، منذ بداية العام الماضي، إلى أنه مقبل على أزمة، حيث وصل معدل التضخم، في نوفمبر الماضي، إلى 9.8%، ويعد هذا الرقم ارتفاعا «غير مسبوق»، وهو أعلى نسبة تسجلها تونس منذ تسعينات القرن الماضي.

وشهدت تونس ارتفاعا ضئيلا في معدل النمو خلال 2022، وصل إلى 2.9% في الربع الثالث، مقارنة ب 2.8% في الربع الثاني، و2.4% في الربع الأول، وفقا لبيانات رسمية.

وفي هذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي، في بياناته، تباطؤ النمو في تونس على المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي للبلاد.