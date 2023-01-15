«أبوالغيط» يستقبل وزير خارجية الصين بمقر الجامعة العربية

عقد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة مباحثات اليوم مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج، بمقر الأمانه العامة للجامعة خلال زيارته لها، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي وعدد من كبار مسؤولي الأمانة العامو والوفد المرافق للوزير الصيني.

مناقشة العلاقات العربية الصينة

ومن المقرر أن تركز المناقشات على تعزيز العلاقات بين الجانبين العربي والصيني بشتى المجالات، ولاسيما التشاور السياسى بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

متابعة تنفيذ المقررات العربية الصينية

وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني الجديد للجامعة العربية، في إطار متابعة تنفيذ المقررات العربية الصينية التي استضافتها السعودية الشهر الماضي، وكذلك متابعة تنفيذ برامج الشراكة والتعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني بكافة قطاعاته المختلفة.

ومن المقررعقد أبو الغيط والوزير الصيني بعد انتهاء جلسة المباحاثات، مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن مواقفهما بشأن القضايا المطروحة.