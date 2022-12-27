أبوالغيط: الجامعة العربية مستعدة لدعم ليبيا في إجراء الانتخابات وإحلال الاستقرار

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدما بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات وإحلال الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط اليوم لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،والوفد المرافق له بمقر الجامعة العربية.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إنّ اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وأضاف المتحدث، أنّ أبوالغيط جدد في مستهل اللقاء استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين، والمضي قدما بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة من قطاع عريض من الشعب، والتي تتيح تجديد شرعية المؤسسات وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

وقال المتحدث إنّ رئيس المجلس الرئاسي الليبي تناول في حديثه تطورات الوضع في ليبيا، واستعرض رؤية سيادته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة، والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، مؤكدا أنّ مشروع المصالحة الذي يتبناه المجلس شامل وطويل الأمد.

وأوضح المتحدث أنّ أبو الغيط أكد خلال اللقاء، أنّ الجامعة مستمرة في العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، ودمج الميليشيات باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار في هذا البلد العربي.