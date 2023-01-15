أحمد الطاهري يعلن انطلاق برنامج مباشر من مصر على قناة القاهرة الإخبارية قريبا

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق برنامج أسبوعي قريبًا على قناة القاهرة الإخبارية يتناول كل تفاعلات الرأي العام المصري.

وكتب «الطاهري»، خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «برنامج (مباشر من مصر) برنامج أسبوعي ينطلق قريبًا على القاهرة الإخبارية يتناول كل تفاعلات الرأي العام المصري».