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أحمد الطاهري يعلن انطلاق برنامج مباشر من مصر على قناة القاهرة الإخبارية قريبا

كتب:

محمود البدوي
04:23 م | الأحد 15 يناير 2023
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق برنامج أسبوعي قريبًا على قناة القاهرة الإخبارية يتناول كل تفاعلات الرأي العام المصري. 

وكتب «الطاهري»، خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «برنامج (مباشر من مصر) برنامج أسبوعي ينطلق قريبًا على القاهرة الإخبارية يتناول كل تفاعلات الرأي العام المصري».

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