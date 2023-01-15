إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المغذية لمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية 

تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال إحلال وتجديد خطي مياه الشرب بقطر 1000 مللي، من محطة المنشية والتي تغذى روافع الدخيلة والمارين أسفل خطة سكة حديد القباري مطروح، والتي تجاوز عمرها أكثر من 20 عام.

تآكل خَطّي مياه الشرب

وقال جابر، في بيان اليوم، إنه حدث تآكل لخطي مياه الشرب، أسفل السكة الحديد، والتي كان من الصعب إصلاحها بمكانها، وبالتالي تم سحب الخطوط واحلالها بخطوط جديدة، بالتنسيق مع السكة الحديد وشركات البترول، وتم بدء العمل بإيقاف الخط ال 1000 ملي من محطة المنشية وعزله وتم قطع الخط من الجانين وتم تركيب بلف في النصف على التحكم في المياه.

التعامل مع مياه الأمطار في الإسكندرية

وأكد العمل المتواصل على مدار الساعة لتغير الخطوط القديمة بالجديدة، مشيراً إلى أنه تم المرور علي منطقة طوسن أبوقير مساكن المستشارين ومربع المدارس، وتم التوجه الي منطقة الثروة السمكية لوجود بعض تجمعات مياه الأمطار من أجل التعامل معها.

يأتي ذلك في إطار جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية للتعامل مع كميات مياه الأمطار والنوات الغزيرة على مدار الأيام الماضية والمستمرة حتى الآن في محافظات الوجه البحري والإسكندرية.