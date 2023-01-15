 وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري يتوجه مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ يُشارك في فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة كمتحدث رئيسي في الجلسة المقرر عقدها غدا الإثنين والمخصصة لتناول مخرجات مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

تعزيز عمل المناخ الدولي

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري سيلقي الضوء خلال الحدث على ما تمخض عن مؤتمر شرم الشيخ COP27 من نتائج مهمة ومتوازنة تُسهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وسُبُل البناء عليها في إطار الإعداد للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28 التي من المقرر أن تستضيفها الإمارات نهاية العام الجاري.

تبادل وجهات النظر بشأن قضايا تغير المناخ

وكشف السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري أيضا على هامش الحدث بنظرائه من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بعمل المناخ الدولي، للتشاور وتبادل وجهات النظر حول قضايا تغير المناخ في ضوء مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، فضلاً عن إجراء عدد من الحوارات الإعلامية مع وسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية المُشاركة.