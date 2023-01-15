العثور على ربة منزل وابنتها مذبوحتين في أخميم بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، عثور الأهالي بدائرة المركز على جثتي ربة منزل، وابنتها مذبوحتين وغارقتين في دمائهما، داخل منزلهما بدائرة المركز.

تفاصيل الحادث

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة مفادها وصول بلاغًا من الأهالي يتضمن العثور على جثتي ربة منزل وطفلتها مذبوحتين داخل منزلهما دائرة المركز.

تفريغ الكاميرات المُحيطة بمكان الواقعة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة، وجار الكشف عن ملابسات الواقعة ومرتكبيها، وتفريغ الكاميرات المُحيطة بمكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.