مستشفى سوهاج الجامعي يجري 64 جراحة دقيقة ومعقدة للأطفال خلال 3 أيام

نظم قسم جراحة الأطفال بكلية الطب البشري، بالتعاون مع اتحاد أندية روتاري مصر، فعاليات القافلة الطبية الجراحية بمستشفى سوهاج الجامعي، والتي استهدفت إجراء عمليات ‏جراحات الأطفال المتقدمة ومناظرة العديد من الحالات الجراحية المعقدة الخاصة بالأطفال والعيوب الخلقية، وذلك على مدار 3 أيام.

64 جراحة دقيقة ومعقدة

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن القافلة نجحت في إجراء 64 عملية جراحية دقيقة ومعقدة، في إطار مساهمة الجامعة في القضاء على قوائم الانتظار، مشيراً الى أن قسم جراحة الاطفال يعد القسم الوحيد علي مستوي صعيد مصر، والرابع علي مستوي الجمهورية، والذي يقدم خدماته الطبية والعلاجية لخدمة المرضي المترددين عليه من جميع محافظات صعيد مصر.

وقال الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن فريقا طبيا من قسم جراحة الأطفال بجامعة سوهاج أجرى العمليات الجراحية، وذلك بالتعاون مع فرق طبية أخرى من أقسام جراحة الأطفال من جامعات عين شمس والمنيا.

الجراحات التي أجريت بالمستشفى الجامعي

وأوضح الدكتور أحمد جعفر رئيس قسم جراحة الأطفال بالجامعة، أن العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال اشتملت على جراحات الجهاز الهضمي، وحديثي الولادة، وأورام الاطفال، ومناظير البطن الجراحية للأطفال، وجراحات المسالك البولية للأطفال، إلي جانب جراحات الرأس والرقبة والوجه والفكين للأطفال، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم إجراء جراحة بواسطة منظار الصدر للأطفال داخل مستشفى سوهاج الجامعي.