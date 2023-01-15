إنقاذ مريض يعاني انسدادًا في مجرى البول بالبحيرة

ذكر بيان صادر عن مستشفى دمنهور التعليمي التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في بيان قبل قليل، "بأنه في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نحو تطوير الخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها وتقديم خدمة تخصصية متميزة في محافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" أنه تم إجراء عملية دقيقة لشاب يعاني من انسداد بولي.

إنقاذ مريض يعاني من انسداد في مجرى البول

وأشار البيان إلى أنه بمتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلي، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أسامة البلكي، مدير عام المستشفى، والدكتور حمادة نصار، رئيس قسم المسالك، بأنه أثناء الكشف على مريض يبلغ من العمر 25 عامًا، اتضح أنه أدخل جسمًا معدنيًا بمجرى البول.

المريض يعاني انسدادًا في مجرى البول

وأفاد أن المريض كان يعاني من انسداد بولي، فقام بمحاولة عمل تسليك عن طريق ادخال قطعة معدني، وعلى الفور تم تحضير المريض للعمليات، وتم استخراج الجسم الغريب بالمنظار، وتم خروج الحالة تحسن.

شارك في الفريق كل من: الدكتور حافظ مناع، استشاري المسالك، والدكتور سامح نصار، أخصائي المسالك، والدكتور محمود شعبان، نائب المسالك.

ومن جانبه تقدم الدكتور أسامة البلكي، مدير عام المستشفى، بالشكر والتقدير لفريق العمل من أطباء وتمريض على إجراء العملية بنجاح وإخراج الجسم المعدني من المريض.