«التضامن»: إنقاذ مشرد مريض بالسرطان ونقل 3 مسنات يفترشن الشارع لدور رعاية

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع للتحرك نحو تقديم المساعدة الفورية لشاب يبلغ من العمر 22 عاما في محافظة الإسكندرية، يعاني من مرض السرطان ولا يجد من يرعاه، بعدما جرى تداول قصته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، أن الشاب يدعى « ا.س .ش» يبلغ من العمر 22 عاما، مصاب بالسرطان وسبق دخوله أحد المستشفيات، لكنه لم يستكمل علاجه ويحتاج إلى طعام وعلاج ورعاية بشكل عاجل.

نقل شاب يعاني من السرطان إلى المستشفى بالإسكندرية

وأضاف يوسف، في بيان: بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، نقل الفريق الشاب إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وتم توفير إقامة له بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتقديرا لظروفه تقرر صرف مساعدة شهرية له ولوالدته.

نقل 3 مسنين افترشوا الشارع إلى دور الرعاية بالغربية

وأشار يوسف، إلى أن فريق التدخل السريع في الغربية، تعامل مع 3 حالات إنسانية لمسنين تركوا أسرهم وافترشوا الشارع بسبب خلافات أسرية والشكوى من سوء المعاملة، حيث تم إعادة اثنين منهم لأسرهم، بعد التعهد بحسن الرعاية، بينما رفضت الثالثة الإقامة مع أحد من أسرتها، بخاصة أنها ليس لديها أولاد، وبناء على رغبتها تم التنسيق لتوفير دار رعاية وتم نقلها لتتلقى العناية الصحية.

وتابع رئيس فريق التدخل السريع: الفريق تعامل مع شكوى بشأن أحد المسنين بلا مأوى بالقاهرة، حيث نقله مواطن من الشارع إلى أحد المستشفيات الخاصة، إلا أن حالته الصحية تحتاج إلى العديد من العمليات الجرحية والرعاية الطبية.

وأكمل: على الفور انتقل الفريق إلى مكان الحالة وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم نقل المسن إلى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقي التدخلات الطبية المناسبة لحالته، وبعد تماثله للشفاء سوف يتم نقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

نقل سيدة تعاني من ضمور الأعصاب إلى المستشفى بالقليوبية

وأشار إلى أن الفريق تعامل مع استغاثة سيدة تبلغ من العمر 49 عاما، مطلقة، وتعاني من ضمور بالأعصاب في القليوبية، وليس لها سكن، منوها بأن الفريق نقلها إلى مستشفى بشبين القناطر لمتابعة حالتها الصحية وحجزها لتلقي العلاج.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي، شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439، وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، على الخط الساخن 16528.