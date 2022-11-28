إنقاذ حياة مريض بجراحة عاجلة في «بنها الجامعي».. «أصيب بطعنة بالصدر»

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة شاب إثر إصابته بطعنة مطواة بالصدر وحالته حرجة، ونجح الأطباء في إنقاذه وإجراء جراحة استكشاف رغم ضعف وتدني مؤشراته الحيوية.

وذكر بيان صادر عن مستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفى، أن العملية تعد من الجراحات الطارئة لفريق قسم جراحة الصدر والقلب، بإشراف الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة الصدر والقلب ببنها الجامعي، حيث حضر للاستقبال شاب يعاني من طعنة مطواة بالظهر على الجهة اليمنى في منطقة الصدر، وتم التعامل الفوري معه.

إنقاذ شاب في «بنها الجامعي»

وكشف بيان المستشفى، أنه بالكشف على الحالة تبين أنه مصابا بطعنة نافذة أدت إلى حدوث تجمع دموي شديد بالصدر على الجهة اليمنى، وكانت العلامات الحيوية للمريض متدنية، حيث تم فورا التدخل الجراحي الاستكشافي وهو عبارة عن شق صدري بالجهة اليمنى وتم السيطرة على النزيف.

تحسن حالة المريض

وأضاف البيان، أنه جرى إزالة التجمع الدموي والذي كان يقدر بحوالي 2 لتر دم، وتم تعويض الدم والمحاليل للمريض وخرج من العمليات ويستكمل علاجه بالقسم.

أجرى الجراحة الدكتور محمد عمر، المدرس المساعد بالقسم، بمساعدة الدكتورة إسراء أسعد، الطبيب المقيم بالقسم، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة الصدر والقلب ببنها الجامعي، أستاذ اليوم بالقسم.

ونوه البيان مستشفى بنها الجامعي أنه على أتم الجاهزية لإنقاذ الحالات الطارئة في تخصص جراحة القلب والصدر النادر والوحيد بمحافظة القليوبية في مجال المناظير والجراحات الاستكشافية.