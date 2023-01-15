أبطال جدد ينضمون لمسلسل «رمضان كريم 2».. آخرهم ويزو وزوجها

يضم مسلسل «رمضان كريم 2» عددا من الشخصيات الجديدة التي تظهر لأول مرة في الجزء الثاني، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الشخصيات التي انضمت مؤخرا للمسلسل.

أبطال مسلسل «رمضان كريم 2»

وانضم عدد من النجوم مؤخرا إلى أسرة الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، وأبرزهم: ويزو وزوجها شريف اللذان انضما مؤخرا للمسلسل ليكونا أسرة جديدة خلال الأحداث الجديدة من المسلسل، وأيضا الفنان بيومي فؤاد الذي أعلن منذ فترة انضمامه للمسلسل، كما يغيب هذا العام عن المسلسل عدد من النجوم لانشغالهم بأعمالٍ درامية أخرى أبرزهم: روبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ ومحمد محمود.

سيد رجب يكشف عن كواليس «رمضان كريم 2»

وكشف الفنان سيد رجب، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صور جديدة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، وظهر معه خلال الصور ويزو وزوجها شريف والفنانة سلوى عثمان.

مسلسل «رمضان كريم»

وحقق الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: سيد رجب، وسلوى عثمان، وروبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.