سيد رجب ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل «رمضان كريم 2»

نشر الفنان سيد رجب، عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا جديدة، من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم.

صور من كواليس رمضان كريم 2

وظهر في الصور الفنانة ويزو والفنانة سلوي عثمان، وعلق سيد رجب على الصور قائلا: «كواليس رمضان كريم 2023».

مسلسل رمضان كريم

مسلسل رمضان كريم حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الجزء الأول ويضم في بطولته كل من: سيد رجب، وسلوى عثمان، وروبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، غياب عدد من الأبطال، أبرزهم: روبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ ومحمد محمود، وذلك لانشغالهم بأعمالٍ درامية أخرى، بالإضافة إلى انضمام مجموعة جديدة منهم ويزو وبيومي فؤاد.