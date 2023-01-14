رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سيد رجب ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل «رمضان كريم 2»

كتب:

ياسمين محمود
08:25 م | السبت 14 يناير 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

نشر الفنان سيد رجب، عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا جديدة، من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم.

صور من كواليس رمضان كريم 2

وظهر في الصور الفنانة ويزو والفنانة سلوي عثمان، وعلق سيد رجب على الصور قائلا: «كواليس رمضان كريم 2023».

مسلسل رمضان كريم 

مسلسل رمضان كريم حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الجزء الأول ويضم في بطولته كل من: سيد رجب، وسلوى عثمان، وروبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، غياب عدد من الأبطال، أبرزهم: روبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ ومحمد محمود، وذلك لانشغالهم بأعمالٍ درامية أخرى، بالإضافة إلى انضمام مجموعة جديدة منهم ويزو وبيومي فؤاد.

اقرأ المزيد:

صبري فواز عن الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»: «خميس هيخرج من السجن»

تفاصيل شخصية بيومي فؤاد في مسلسل «رمضان كريم 2»

كريم عبدالعزيز يكشف أسباب خروج مسلسل «الحشاشين» من موسم رمضان 2023

انضمام تامر فرج لمسلسل «رمضان كريم 2»
بقلم ياسمين محمود