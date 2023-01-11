صبري فواز عن الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»: «خميس هيخرج من السجن»

قال الفنان صبري فواز، إنَّه سيعود للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» من خلال شخصية «خميس» التي سبق وقدمها في الجزء الأول من المسلسل، وانتهت أحداثه بالقبض عليه بأكثر من تهمة منها تلقي الرشاوي.

وأضاف صبري فواز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَ الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، سيشهد خروج «خميس» من السجن، ويعود لمواجهة الحياة من جديد، دون أن يكشف تفاصيل تتعلق إذا ما كان سيظل متمسكًا بالشر، أم سيحدث تغييرًا آخر يحمل مفاجآت.

مسلسل رمضان كريم الجزء الأول عرض 2017

وعرض الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم، عام 2017 من تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة سيد رجب، وروبي، وريهام عبدالغفور، ومحمود الجندي، وكريم عفيفي، وشريف سلامة، ورشا مهدي، وسلوى عثمان، ومحمد لطفي، ونجلاء بدر، وسهر الصايغ، ومحمد محمود.

وجسّد صبري فواز، في الجزء الأول من المسلسل، شخصية «خميس» الموظف في إحدى الإدارات الحكومية، الذي يحصل على رشاوي لتسهيل بعض المهام، ويرتبط بالفتاة «رضا» وجسدت شخصيتها ريهام عبدالغفور، وتكتشف قبل ساعات من حفل الزفاف زواجه من امرأة أخرى طمعًا في أموالها، ويتمّ إلقاء القبض عليه بعد تلقيه أموالًا ليست من حقه.

صبري فواز بطل مسلسل «وبينا ميعاد»

ويعرض حاليًا للفنان صبري فواز، مسلسل «وبينا ميعاد» على قناة «dmc»، أمام شيرين رضا ومدحت صالح، وبسمة، وفاء صادق، وهاجر الشرنوبي، تأليف وإخراج هاني كمال.