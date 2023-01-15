ماتت أثناء عملها بالطوارئ.. «تمريض الإسكندرية» تنعى ممرضة شابة توفيت بسكتة قلبية

توفيت ممرضة شابة تدعى آية عبد اللاه، اليوم، خلال عملها بقسم الطوارئ بمستشفى الرئيسي الجامعي «الأميري» وذلك إثر سكتة قلبية نتج عنها الوفاة ما سبب ألما وحزنا شديدا لأسرتها واصدقائها.

ونعت النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية، الممرضة الشابة في بيان رسمي، قائلين: «بقلوب يعتصرها الحزن والألم تتقدم النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية نقيبا ومجلسا بخالص التعازي لوفاه العضوة آية عبداللاه أثناء تأدية عملها بمستشفى الرئيسي الجامعي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان».

تفاصيل وفاة ممرضة في الإسكندرية أثناء عملها

وأكدت إحدى الممرضات، رفضت ذكر اسمها لـ«الوطن»، أن الممرضة توفيت نتيجة سكتة قلبية خلال عملها بقسم الطوارئ، حيث سقطت بشكل مفاجئ وحاولوا إسعافها سريعا إلا أنها توفيت في الحال.

حزن بين الممرضين في الإسكندرية

وسادت حالة من الحزن بين الممرضين في الإسكندرية على رحيل زميلة لهم إثر وفاة مفاجأة خلال عملها، داعين لها بالرحمة فيما طالب البعض الآخر من رفاقهم عدم الاثقال على أنفسهم في العمل من أجل سلامتهم.