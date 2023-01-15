تفاصيل شخصية كريم عبدالعزيز في فيلم بيت الروبي.. يطرح الصيف المقبل

إبراهيم الروبي، اسم الشخصية التي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز في فيلم بيت الروبي، التي كشف عنها المخرج بيتر ميمي عبر «إنستجرام».

شخصية كريم عبدالعزيز في بيت الروبي

وكشف بيتر ميمي منذ ساعات قليلة عن صورة تجمعه بـ كريم عبدالعزيز من خلال جلسات عمل فيلم بيت الروبي، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلّق: «فكروهم دايمًا إحنا مين! إحنا عيلة الروبي مع الكاريزما كريم، إبراهيم الروبي».

فيلم بيت الروبي

ويضم فيلم بيت الروبي مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم: الفنان كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، دنيا سمير غانم، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

تعاون بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز

ولم يكن فيلم بيت الروبي أول تعاون بين بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز، إذ كان آخر تعاون بينهما مسلسل «الاختيار»، الذي حقق نجاحا كبيرا، ونال إشادات النقاد والجمهور، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: أحمد السقا، أحمد عز، ياسر جلال، محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وغيرهم من تأليف هاني سرحان.