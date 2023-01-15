الحكومة: نستهدف افتتاح 5 منافذ أهلا رمضان في كل محافظة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض أهلا رمضان لتبدأ من يناير الجاري، يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، جانبا كبيرا من المعرض للوقوف على توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة.

كما تجول رئيس الوزراء بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة التي تقدم منتجات بأسعار مخفضة وتشمل منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن، كما شاهد العروض المقدمة بالمعرض ومنها كرتونة سلع غذائية تتضمن أهم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، فيما اطلع رئيس الوزراء كذلك على أنشطة منفذ بيع الخضراوات والفاكهة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور علي المصيلحي، أنه تم افتتاح عدد من معارض أهلاً رمضان بعدة محافظات، وجار التوسع في إنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكل المحافظات بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضا بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرا إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تشارك في معارض أهلا رمضان من منافذ تابعة لها تقدم من خلالها تخفيضات مميزة على منتجات وزارة الزراعة ومنها الخضراوات والبيض واللحوم والدواجن.

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن معارض أهلا رمضان تتضمن توفير جميع السلع الأساسية بخصومات تتخطى 30% في أكثر من 151 منفذا بـ 18 محافظة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من 200 منفذ خلال أيام، بخلاف المنافذ المتنقلة، والسلاسل التجارية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية، موضحا كذلك أنه سيتم توزيع صكوك مؤمنة بدلا من كرتونة رمضان توزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن بالأسر الأولى بالرعاية.

وتابع أنه بالإضافة إلى الخصومات الممنوحة من المنتجين، سيتم توفير السلع مباشرة من المنتج إلى منفذ البيع، وستوفر المحافظات الأراضي وتتحمل تكاليف الكهرباء والأمن والنظافة، وكذا ستتحمل الغرف التجارية تكاليف إنشاء وإدارة منافذ البيع، وستقوم وزارتا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة واتحادا الغرف التجارية والصناعات بإدارة سلاسل الإمداد وهو ما يؤدي لتدفق السلع وخفض الأسعار ليس فقط في المنافذ ولكن في السوق ككل بسبب خلق حالة من المنافسة مع المنافذ.

الأرز المُعبأ يبدأ سعره من 14 جنيهًا

وعرض «عز» نماذج لأسعار عدد من السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الأرز المُعبأ سيبدأ سعره من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو، وسيعرض السكر بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا للكيلو، والمكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن 400 جرام، كما سيعرض الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام، والعدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام، فيما سيبدأ سعر بيع الزيت من 29 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم، واللحم البرازيلي المجمد بـ 79 جنيها، واللحم السوداني المُبرد بـ 115 جنيها، واللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها.

وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهي متاحة للمواطنين فقط، ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية، التي سيتم فرض عقوبات عليها، إذا تداولت تلك السلع المختومة بشعار أهلاً رمضان.

وكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية عن أن ما تم الإفراج عنه خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الماضي، تضمن سلعا بملايين الدولارات من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في كل ربوع مصر، وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.

وأضاف في هذا الصدد، أنه جرى الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت النخيل وأولين وعباد الشمس والذرة، كما تضمنت البضائع المفرج عنها مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، واللحوم والأسماك المجمدة والقمح والفول والعدس والأرز والشاي والبن والذرة وفول الصويا.

انخفاض أسعار الجملة للعديد من السلع

ونوّه أمين عام الاتحاد بأن إجمالي ما تم الإفراج عنه من بضائع منذ الأول من ديسمبر الماضي بلغ نحو 9.1 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الإفراجات بدأت تظهر آثارها في الأسواق، مضيفا أنه بخلاف الوفرة، بدأ انخفاض أسعار الجملة للعديد من السلع منذ مطلع ديسمبر الماضي مثل الفول بواقع 5000 جنيه للطن، والعدس بواقع 7000 جنيه للطن، وكذا الذرة الصفراء بواقع 1200 جنيه للطن وكسب الصويا ـ أحد مدخلات صناعة الأعلاف ـ بواقع 1100 جنيه للطن، ما يؤثر إيجابا على أسعار الدواجن والبيض، مضيفا أن آثار ذلك بدأت تظهر أيضا في استقرار أسعار التجزئة، ومن المنتظر أن تشهد مزيدا من الاستقرار مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها بعد الافراج عن مستلزمات إنتاجها، وبالتالي خفض التكلفة ووصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.

وتابع «عز»، أنه مع توالي الإفراجات ستبدأ الأسعار في الاستقرار لا سيما مع زيادة الوفرة وخلق المنافسة بين المنتجين والمستوردين خلال الفترة المقبلة بالرغم من آثار الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية العالمية.