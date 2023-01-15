افتتاح معرض «أهلا رمضان» في استاد المنصورة بتخفيضات 30% «صور»

افتتحت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية الأساسية داخل استاد المنصورة الرياضي، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالدقهلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ليشمل كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتخطى 30%، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية، والمهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمحاسب متولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية، والمحاسب علي حسن مدير عام شؤون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتورة شيماء هندي بمديرية التموين، وطارق باشا وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تخفيض سعر السلع بمعرض أهلا رمضان 2023

وبحسب بيان صحفي أصدرته الغرفة التجارية بالدقهلية، تفقد الحضور أروقة المعرض وكل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، وأكد العارضون والتجار بضرورة تخفيض سعر السلع قدر المستطاع تخفيفا عن كاهل المواطنين.

«رعب»: أسعار السلع بالمعرض منخفضة عن السوق

وقال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بتبكير معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تقل عن السوق، حيث قد تتخطى نسبة التخفيضات فى بعض السلع 30% وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية .