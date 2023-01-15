لضبط الأسعار.. محافظ قنا يفاجئ عددا من الأسواق ومعارض «أهلا رمضان»

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، عددا من الأسواق ومعارض أهلا رمضان، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتوسع فى تنفيذ المعارض والشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

توافر السلع الأساسية

واطمأن محافظ قنا خلال جولته علي توافر كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة ، والبقوليات، والعصائر بمعرض أهلا رمضان، واستمع إلى آراء عدد من المواطنين، واطمأن منهم على توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجها المسئولين بمراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولاً بأول لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية .

معارض أهلا رمضان قنا

وأضاف الداودي أن المحافظة حريصة علي التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث تم حتي الآن افتتاح ٥ معارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بمدن ( قوص - قنا - فرشوط - أبوتشت )، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار وحزب مستقبل وطن ، بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

كما تابع المحافظ حركة البيع والشراء بمعرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث والذى نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بوسط مدينه قنا، والذى يضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس، بأسعار تنافسية، كما تفقد أحد محلات بيع مستحضرات التجميل.

كما تفقد عدد من محال بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والبقوليات بمنطقة السوق الفوقاني للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار منعا للغش التجاري .