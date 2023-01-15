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دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدها: رمز الضحكة والسعادة

كتب:

ياسمين محمود
07:41 م | الأحد 15 يناير 2023
سمير غانم

سمير غانم

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت دنيا، صورة لوالدها من شخصيته الشهيرة فطوطة، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي ويا رب ربنا يرحمك ويسعدك يا رمز السعادة والضحك في حياتنا كلنا.. سمير غانم».

مسرحية أنستونا 

يعرض حاليا لدينا سمير غانم مسرحية أنستونا، التي حققت نجاح كبير ولاقت إعجاب النقاد والجمهور، ورفع العرض شعار كامل العدد في جميع عروضه.

مسرحية «أنستونا» يشارك فيها عددا كبيرا من الفنانين، منهم دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وكريم عفيفي وبسنت صيام، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، واخراج خالد جلال.

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