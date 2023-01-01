بيومي فؤاد يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ38، إذ أنها من مواليد 1985، وحرص عدد من المقربين والأصدقاء على تهنئتها بعيد ميلادها من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» حرص الفنان بيومي فؤاد على تهنئة الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، قائلا: «عاوز أقولها كل سنة وإنتي جميلة وموهوبة وناجحة دايما ويا رب تكون سنة سعيدة عليكي».

بيومي فؤاد يتحدث عن دنيا سمير غانم

وعبر الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم في مسرحية أنستونا، قائلا إنه يفضل العمل معها، مؤكدا أنه كان يرى أنها ستكون نجمة على المسرح قبل أن يعرض عليها «أنستونا» وتخوض تلك التجربة.

يذكر أن مسرحية «أنستونا» يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وكريم عفيفي وبسنت صيام، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي واخراج خالد جلال.