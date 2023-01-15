اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تطوير التعليم.. استثمار للمستقبل في الأجيال الجديدة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

تطوير التعليم.. استثمار للمستقبل في الأجيال الجديدة

السيسي: دعم القطاع توجه استراتيجي للدولة.. والتوسع في المدارس التكنولوجية والمتخصصة ضرورة لتوفير الكوادر الفنية

السيسي: نتعاون مع الصين في إطار الشراكة الشاملة

وزير خارجية الصين: مصر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.. وعلاقاتنا معها أولوية رئيسية ونهج ثابت

«عبدالناصر».. اسمك في قلوبنا أغنية

كان يهتم بمناسبات أبنائه ويغيب عن الاحتفال بعيد ميلاده لانشغاله.. ويرفض أي هدايا ثمينة ويفضل «الرمزية» مثل القلم

«حياة كريمة».. العمل مستمر بقوة في الريف

«إيجاس»: كشف جديد للغاز في البحر المتوسط

الصفحة الثانية

«الري»: إنجاز 97% من الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام الماضي

«سويلم»: انتهينا من بحث ودراسة 423 شكوى في 20 يوما

تعاون بين وزارتي «التخطيط والتعليم العالي» في التدريب وتأهيل الشباب

«السعيد»: أولوية لتحسين التوظيف.. و«عاشور»: سد الفجوة بين التعليم واحتياجات الأقاليم

وزير «الأعمال» يتفقد «غزل المحلة» لتطوير الصناعة

«عصمت»: نحتاج إلى العمل بروح الفريق والوصول بالمشروع العملاق إلى بر الأمان

بدء تسليم وحدات الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة

26 قرية و269 عزبة تخدمها مشروعات المياه والصرف بالدقهلية

حصاد قوافل «الداخلية» في 10 محافظات: استخراج 8940 «رقم قومي» و17569 مصدرا مميكنا

الصفحة الثالثة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في ختام التعاملات

«تنسيقية شباب الأحزاب» تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق

«مدبولي»: توجيهات رئاسية بالتوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية

الحكومة: نسعي لتحقيق المتسهدفات من زيادة الرقعة الزراعية

مصر تشارك في أولى جلسات التحضير لـ«COP 27» بالإمارات

تصاعد العمليات في أوكرانيا.. وتحذيرات من تفجير صوامع الحبوب

«النواب» يوافق على تعديلات قانون الشرطة: يحقق الاستقرار الوظيفي

السبت.. فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني

تعاون بين «الصحة» والقطاع الخاص لاستقدام خبراء أجانب لمستشفيات الوزارة بالمجان

«الحسيني» يعبر «المانش» كأول سباح من ذوى الهمم

الصفحة الرابعة

«حياة كريمة» تكثف أعمالها: 38 محطة صرف ومياه في 54 قرية بالغربية

التأمين الصحي الشامل.. 5 ملايين سجلوا بالمرحلة الأولى

«الملا»: التحول الرقمي بـ«البترول والغاز» يزيد عوائد الاستثمار

المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

الصفحة الخامسة

«الوطن» تحتفي بالذكرى الـ105 لميلاد الزعيم.. أحبه المصريون والعرب وسكن وجدانهم على مر العصور

الصفحة السادسة

بيت منشية البكري.. العفش «عهدة» و«المصعد» تم تركيبه بأوامر الأطباء

البيت متحف به العديد من مقتنيات الزعيم الراحل.. و«ناصر» رفض إقامة حمام سباحة به لأن التكلفة 4 الآف جنيه

النشأة في الإسكندرية.. بيت باكوس أصبح مكتبة للكبار والصغار: «علم ينتفع به»

بيت العائلة في أسيوط.. صامد في وجه الزمن وشهد التخطيط لثورة يوليو

من الصعيد إلى السواحل.. مبادرات شعبية ورسمية لتخليد اسم الزعيم الراحل

ميدان المنشية شاهد على القرار التاريخي لتأميم قناة السويس ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق.. وأهالي أسيوط وضعوا اسمه وصورته على معظم منشآت المحافظة

الصفحة السابعة

المناسبات في حياته: كان يهتم بالأبناء.. ويغيب عن احتفال عيد ميلاده لانشغاله

مذكرات قرينته: «رفض أي هدايا ثمينة.. وكان يفضل أن تكون رمزية مثل القلم».. وكان يقول: «لم أقم بالثورة من أجل مال أو مجوهرات»

طحانوب.. أول قرية في الوطن العربي تحتضن تمثالا لـ«عبدالناصر»: عمره 52 عاما

أقامه أهالي القرية عام 1971 بعد شهور من رحيل الزعيم.. ويتم تجديده والاحتفال به كل عام.. وأصبح أحد المعالم التاريخية في محافظة القليوبية

أستاذ تاريخ: حب «عبدالناصر» مغروس في قلوب جماهير الوطن العربي

«شقرة»: يمثل ظاهرة «تاريخية وإنسانية» تستوجب الاحترام.. ومشروعه وأفكاره التقدمية صالحة لكل زمان

الصفحة الثامنة

الزمالك في مباراة نارية أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر «الأبيض» يبحث عن هدف مبكر.. و«السماوي» يتسلح بالقوة الضاربة

مواجهة برتغالية ساخنة.. «البروف» يبحث عن تصحيح الأوضاع و«جايمي» يواجه ماضيه

الصفقة الأخيرة.. الأهلي يقرر تجميد الصفقات المحلية.. «كولر» يغلق باب الراحلين.. وعرض لشراء «ميكيسوني»