جامعة عين شمس توقع بروتوكولا مع «الطاقة الذرية» للتعاون العلمي والبحثي

وقعت اليوم جامعة عين شمس وهيئة الطاقة الذرية، بروتوكولا للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي والتطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية.

تأهيل الخريجين وبناء الكوادر

ويشمل البروتوكول التعاون بين الهيئة والجامعة في مجالات عدة لتأهيل الخريجين وبناء الكوادر البشرية والتعاون في مجالات البحوث التطبيقية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ويشمل مجال الجانب المعرفي التعريف بأنشطة الهيئة المختلفة ومنشآتها في مجالات المفاعلات النووية البحثية، البيئة، الزراعة، الصيدلة والصناعة وذلك عن طريق عمل زيارات لطلاب المراحل الجامعية المختلفة وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس لهيئة الطاقة الذرية للتعرف على نظام عمل المفاعلات الذرية البحثية ومراكز الهيئة الأربعة بأنشاص ومدينة نصر وإمكانياتها، كذلك التدريب الصيفي والمتخصص بمعامل الهيئة والاستفادة من المتميزين من الطلبة في الدراسات المتخصصة.

اقتراح برامج جديدة للماجستير والدبلومات

أما التعاون في المجال البحثي والأكاديمي، يشمل تكوين شراكة بين جامعة عين شمس وهيئة الطاقة الذرية على مستوى برامج الجامعة للدراسات العليا مثل برنامج الماجستير المهني، الذي يشرف عليه قسما الكيمياء والفيزياء بكلية العلوم على أن تكون شهادة البرنامج بمشاركة الجهتين، كما سيشمل التعاون اقتراح برامج جديدة للماجستير والدبلومات بمشاركة الطرفين في التخصصات الفريدة في مجالات العلوم الإشعاعية والنووية وتطبيقاتها المختلفة، إلى جانب قيام خبراء الهيئة بمراجعة وتحديث المقررات الدراسية ذات الصلة واقتراح مقررات جديدة تتماشى مع سوق العمل في هذا المجال خاصة في ظل تنامي الاهتمام بالبرنامج النووي المصري، كما سيتم مشاركة خبراء الهيئة في تنفيذ ورش عمل لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإشعاعية والنووية.

كما سيشمل التعاون مشاركة الطرفين في مشروعات بحثية ذات مردود قومي وإتاحة تبادل الخبرات واستخدام الأجهزة العلمية المتاحة لدى الطرفين ومشاركة النتائج البحثية، مع البدء في تقديم مشروعات علمية مشتركة بين كلا الجهتين للجهات الممولة للأبحاث بجمهورية مصر العربية كصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي.

أما التعاون في المجال التطبيقي يشمل التعاون لتطبيق المخرجات الأكاديمية للبرامج والبحوث ذات الصلة بالعلوم الإشعاعية والنووية لخدمة المجتمع وسيشمل التعاون استخدام البرمجيات والأكواد في المجالات الهندسية ومجالات العلوم النووية، وكذلك مجالات تحسين المنتجات الزراعية والصناعية والطبية والزراعة، ويتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من كلا الطرفين لتتولى القيام بإعداد خطة عمل سنوية لتنفيذ بنود بروتوكول التعاون بفاعلية وكفاءة.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في اللقاء، أهمية هذا التعاون مع الهيئة خاصة في ظل توجه الدولة واهتمامها بالطاقة الذرية واستخداماتها، وكذلك اهتمامها بالعلم والبحث العلمي للتنمية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يدعم بناء وتأهيل الخريجين وأعضاء هيئة التدريس في المجالات التطبيقية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وكذلك فتح مجالات جديدة للدراسات العليا المتخصصة في هذه المجالات، ما يسهم في بناء الكوادر البشرية وتأهيلهم لسوق العمل وهذا المجال الواعد، وكذلك فتح مجالات بحثية وتطبيقية جديدة لأعضاء هيئة التدريس من الجانبين.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، بأهمية توقيع البروتوكول مع جامعة عين شمس لكونها من أعرق الجامعات المصرية بما لديها من خبرات أكاديمية وعلمية متميزة في شتى المجالات البحثية والتعليمية.

كما أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتعاون مع الجامعات المصرية لبناء الكوادر البشرية وزيادة الوعي المجتمعي لطلبة وخريجي الجامعات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأهمية دراسة التخصصات العلمية ذات الصلة في ضوء تنفيذ البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء وكذلك دعم الدولة لأنشطة هيئة الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات المختلفة مثل الصناعة، الزراعة، الصيدلة، الطب والهندسة كذلك اسهام الهيئة بمنشأتها المتخصصة في البحوث التطبيقية الجديدة والمشروعات البحثية.

وأفاد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث بأن هذا البروتوكول يمثل نقلة مهمة للجامعة والهيئة خاصة أنه تم دراسة جميع الخطوات التنفيذية لتنفيذه من قبل فرق العمل من الجانبين لبدء تفعيل البروتوكول فورا.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة تسعى في الفترة الحالية لتفعيل أنشطتها والتعاون مع الجامعات المصرية ومنها جامعة عين شمس أعرق الجامعات المصرية بهدف زيادة الوعي لدى جيل شباب الجامعات وبناء الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري.