دبلوماسي سابق لقناة الحياة: زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر يدل على قوة مكانتها

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر شديدة الأهمية من حيث التوقيت والدلالات، إذ أنها الأولى لوزير الخارجية الصيني الذي عين منذ شهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الصين تسعى إلى تثبيت أقدامها في أفريقيا، إذ ترتبط بالدول العربية والأفريقية بروابط استراتيجية وسياسية واقتصادية واسعة.

وتابع أن مصر من بين الدول الخمسة التي سيزورها وزير الخارجية الصيني، وهذا يدل على المكانة التي تحظى بها، كما سيزور إثيوبيا أيضا، بالإضافة إلى الجابون وبنين وأنجولا.