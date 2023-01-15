رامي صبري يحتفل بتصدر «يمكن خير» التريند في مصر والدول العربية

احتفل الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنيته الجديدة «يمكن خير» التريند في مصر والدول العربية.

ونشر رامي صبري، الأغنية، وعلق عليها: «يمكن خير تريند في مصر والدول العربية والأكثر مشاهدة من أغاني ألبوم معايا هتبدع على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية».

ألبوم معايا هتبدع

ويستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي 27 يناير للاحتفال بألبومه الجديد «معايا هتبدع»، وروج صبري منذ الشهر الماضي للألبوم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتب صبري: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع 20 ديسمبر 2022، ويضم الألبوم 8 أغنيات يتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية، الألبوم يضم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدا وتعبوا معايا جدا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة في الألبوم 3 أغاني من ألحاني».