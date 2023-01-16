مصر تشارك في 3 معارض سياحية خلال يناير.. أكبرها يحضره 300 ألف زائر

تشارك هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، في 3 معارض سياحية خلال شهر يناير الجاري، وبدأت الهيئة مشاركتها خلال الشهر الجاري بالمشاركة بمعرض «GMT Stuttgart» السياحي بألمانيا، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 22 يناير الجاري وذلك بجناح مساحته 50 مترا مربعا.

وأوضحت الهيئة أن معرض GMT Stuttgart السياحي يعد أهم وأقوى معرض جماهيري في ألمانيا، حيث يبلغ عدد العارضين به نحو 2200 عارض يمثلون أكثر من 100 دولة، لافتة إلى أن عدد زوار المعرض يقدر بأكثر من 300 ألف زائر.

معرض الفيتور بإسبانيا

وأوضحت الهيئة أن ثاني مشاركات السياحة المصرية بالمعارض السياحية الدولية ستكون في معرض الفيتور السياحي المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023، لافتة إلى أن المعرض يعتبر ثالث أهم المعارض السياحية في العالم بعد معرضي لندن وبرلين السياحيين، لافتة إلى أن المعرض هو أكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية.

وأشارت إلى أن الجناح المصري بمعرض الفيتور السياحي بجناح مميز تبلغ مساحته 297 مترا مربعا، وتم حجز كل الأماكن المخصصة بالفنادق المصرية بالجناح، موضحة أن المعرض يشارك به سنويا نحو 5 آلاف مشارك من أكثر من 55 دولة، كما يبلغ عدد العارضين به نحو 10 آلاف و500 عارض ما بين منشآت فندقية وسياحية وشركات، مشيرة إلى أن عدد زوار المعرض من العاملين بصناعة السياحة والسفر بمختلف دول العالم يبلغ نحو 142 ألف و600 زائر.

معرض هوليداي بأيرلندا

ولفتت هيئة تنشيط السياحة إلى أن ثالث المشاركات ستكون بمعرض هوليداى وورلد شو، والذى سيقام بمدينة دبلن الأيرلندية خلال الفترة من 27 وحتى 29 يناير المقبل، حيث تشارك الهيئة بجناح مساحته 30 مترا مربعا، لافتة إلى أن المعرض من أهم المعارض الجماهيرية بالسوق الأيرلندي، ويبلغ عدد العارضين به أكثر من 400 عارض يمثلون أكثر من 30 دولة ويجاوز عدد زواره أكثر من 50 ألف زائر.