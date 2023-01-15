هيئة تنشيط السياحة: نتواصل مع إيلون ماسك لزيارة مصر

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن كل شخص يتعرض للحضارة المصرية القديمة يحدث له انبهار بالدقة والجمال والفن والعظمة وبقاء آثارها طول آلاف السنوات.

ننتظر الرد من إيلون ماسك

وأضاف «القاضي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «نتواصل مع إيلون ماسك مالك تويتر لدعوته لزيارة مصر، ونتتظر منه الرد، وبالتأكيد أن زيارته لمصر ستزيده ثقافة وعلما بحضارة عظيمة ونستفيد من الترويج المجاني».

وأشار إلى أن إيلون ماسك علق على فيديو عن معبد دندرة وعمره أكثر من 2000 سنة وبالرغم من ذلك لم تكتشف بعد ولم يجب أحد على أسئلة بناء هذه المعابد والآثار العظيمة.

انبهاره بمعبد دندرة شيء طبيعي

وتابع: «إيلون ماسك شاهد هذا الفيديو وعلق بأن مصر القديمة والحديثة مبهرة، إعجابا منه، خاصة أن معبد دندرة واحد من الجواهر المصرية في آثار مصر، وواحد من أجمل المعابد الموجودة في مصر، وبالتالي انبهاره شيء طبيعي».