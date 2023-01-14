«السياحة» تحدد آليات استخدام الأصناف المستوردة بالفنادق والمطاعم

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنه في إطار التنسيق الدائم بين الاتحاد المصرى للغرف السياحية والوزارة، وإيماء إلى نتائج المرور على بعض المنشآت الفندقية والسياحية لمتابعة موقف الإفراجات الجمركية الصادرة لها من وزارة السياحة والآثار بغرض الاستخدام الخاص وفقاً للرسومات الهندسية السابق تقديمها، حيث تبين عدم تسكين بعض الأصل المفرج عنها في مواقعها طبقا للغرض المخصص لها، ما أدى إلى بطء إنهاء إجراءات المراجعة على الطبيعة.

إجراءات قانونية حال ثبوت أي مخالفات

وأضاف عامر، خلال الخطاب الذي أرسله إلى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ليتم تعميمه على غرفتي المنشآت الفندقية والسياحية، أنه تجنباً لاتخاذ أي إجراءات قانونية حال ثبوت أي مخالفات بشأن الاستخدام الخاص للأصناف المستوردة بموجب خطابات صادرة من الإدارة العامة المعنية التابعة للإدارة المركزية بوزارة السياحة والآثار، فإنه يرجى إلزام الشركات المالكة للمنشآت الفندقية والسياحية نحو توفير الآتي داخل منشآتها:

1- نسخة معتمدة من الرسومات الهندسية المعمارية شاملة لوحة الموقع العام.

2- إمساك سجلات مستقلة منتظمة معتمدة من (الشركة المالكة أو الجهة المستوردة) مثبت بها كل أرقام (فواتير الاستيراد والأصناف المستوردة المفرج عنها وتحديد مواقعها على الطبيعة والمسئول عنها).

مواقع الأصناف المستوردة المختلفة المفرج عنها من الجمارك

3- تقديم رسم هندسي مسكن عليه مواقع الأصناف المستوردة المختلفة المفرج عنها من الجمارك الخاصة بمعدات المطابخ والمطاعم مدرج عليها كود كل صنف على أن يكون معتمدا من الشركة المالكة أو الفندق.

وأشار عامر إلى ضرورة تقديم السجلات المشار إليها والرسومات الهندسية إلى مهندسي ومفتشي الإدارة العامة للمنشآت الفندقية والسياحية حال طلبها من المدير المسؤول أثناء المرور على المنشآت الفندقية والسياحية.