سوق العملات المشفرة تواصل خسائرها.. و«بيتكوين» تقترب من 17 ألف دولار

انخفض سعر عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم بنسبة 0.47٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، و0.11% في آخر ساعة من التداولات، بحسب «coinmarketcap».

وبلغت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة 823.2 مليار دولار، من خلال حجم تداولات 43 مليار عملة.

سعر البيتكوين يسجل 16.551 ألف دولار

تتداول عملة البيتكوين، عند مستويات 16.551 ألف دولار بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره 19.2 مليار عملة، وقيمة سوقية تقدر بنحو 317.8 مليار دولار. بحسب «coinmarketcap».

عملة الايثريوم ترتفع

فيما سجلت عملة الايثريوم بنسبة 0.2% في آخر ساعة من التداولات مسجلة مستوى 1178.22 ألف دولار، بحجم تداولات بلغ 8.8 مليار عملة وقيمة سوقية 144.2 مليار دولار.

تعثر بورصة العملات المشفرة FTX

ولا يزال سوق العملات المشفرة يتعثر، في أعقاب انهيار FTX، ومع ذلك، فقد أدى إعلان صندوق التعافي من تشيكوسلوفاكيا إلى رفع الروح المعنوية على الرسوم البيانية للأسعار.

إفلاس بورصة العملات المشفرة الأميركية FTX

وكانت بورصة العملات المشفرة الأميركية FTX والشركات التابعة لها، قد تقدمت بطلب إفلاس في ولاية ديلاوير الأميركية في 11 نوفمبر الجاري، واستقال الرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد من منصبه.

خسائر بمليارات الدولارت

وتكبد أكثر من مليون عميل ومستثمر خسائر بمليارات الدولارت، على إثر هذا الانهيار الأكبر في تاريخ العملات المشفرة.

بيع وإعادة تنظيم بعض الشركات

قالت بورصة العملات الرقمية يوم السبت، إنها أطلقت مراجعة استراتيجية لأصولها العالمية، وتستعد لبيع أو إعادة تنظيم بعض الشركات.