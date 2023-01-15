يتساءل العديد من العاملين في القطاعات المختلفة عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد، هذه المكافأة المالية التي تكون نواة جيدة للعاملين بعد الخروج على المعاش ونهاية خدمتهم في العمل.

ومع رغبة الكثير في معرفة كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد، تستعرض «الوطن» طريقة حسابها.

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد

ويجب أن يعلم العامل خلال بحثه عن «كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد»، أن أهم الشروط الأساسية لذلك أن يمر عليه في العمل أكثر من عام، إذ يحصل على مكافأة مالية عن مدة خدمته في العمل سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

وتختلف طريقة كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد بحسب المدة التي قضاها العامل في مكان عمله، حيث يتم احتساب آخر نصف شهر من كل عام خلال الـ5 سنوات الأولى للعمل، مع إضافة راتب شهر كامل من عام في السنوات التي تليها، ووفقا للمواد «144، 145، 146».

وفي القطاع الحكومي والخاص، هناك طريقة واحدة لكيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد إذا كانت خدمة العامل أقل من 5 سنوات وأكثر من عامين، حيث يتم حساب الراتب في هذه الحالة من خلال تقسيمه على 24، وبعدها ضرب الناتج في مدة الخدمة التي عملها الشخص في الشهور.