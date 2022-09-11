صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في المؤسسات الصحفية القومية الأربعاء

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن بدء صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى التقاعد في المؤسسات الصحفية القومية حتى 31 أغسطس الماضي، اعتبارا من الأربعاء المقبل، مشيرا إلى تحويل المكافآت للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

اعتماد لائحة الجزاءات

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، باستغلال واستثمار بعض الأصول المملوكة لها، تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية للمؤسسة، بالإضافة لاعتماد لائحة الجزاءات للعاملين في الهيئة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماع سابق عددا من القرارات، أبرزها مد خدمة سعيد عبده رئيسا لمجلسي إدارة مؤسستي الشركة القومية للتوزيع ودار المعارف، لمدة ثلاثة أشهر، وخدمة عمرو الخياط رئيسا لتحرير جريدة أخبار اليوم، لمدة ستة أشهر.

صرف فروق بدل التدريب الخميس

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، اعتبارا من الخميس الماضي، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مطالبة المؤسسات ببدء صرف فروق البدل لمستحقيه فور وصوله.

كان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعلن عن تحويل وزارة المالية لقيمة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بأثر رجعي من يوليو الماضي إلى جميع الأعضاء.