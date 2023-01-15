«الأرصاد» لقناة الحياة: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية خلال أيام

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إنه خلال الأيام القليلة المقبلة، تشهد البلاد تقلبات جوية بسبب انخفاض درجات الحرارة نتيجة وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤثر على معظم محافظات شمال البلاد، وتتسبب في سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

شاهين: الأمطار قد تكون مصحوبة بالسحب الرعدية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الأمطار المتوقع سقوطها خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد، وقد تكون مصحوبة بالسحب الرعدية لكنها ستكون على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

واستطرد: «ده هيتسبب في انخفاض درجات الحرارة نتيجة حجب أشعة الشمس في بعض الأوقات خلال فترة الظهيرة، إذ تصل درجة الحرارة العظمى على محافظة القاهرة لـ17 درجة مؤية، وسيكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار، وباردا في فترات الليل».