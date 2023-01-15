حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، من خلال تقرير رسمي، حالة الطقس بداء من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى وجود حالة من عدم الاستقرار لمدة الـ48 ساعة المقبلة، على أن تعود حالة الاستقرار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا السواحل الغربية للبلاد، وذلك حتى الجمعة المقبلة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد كل من السواحل لشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس وشمال الصعيد، حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات الجوية في حالة الطقس، غدا الاثنين، بسبب تأثر مصر بمنخفض جديد يعمل على تكاثر السحب العالية والمتوسطة التي يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة.

ووفقا للصور الأخيرة للأقمار الصناعية، فإنّ هذه الحالة لن تستمر إلا 24 ساعة فقط على القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى، في حين يستمر تأثيرها على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، لكن بنسب أقل في كميات الأمطار حتى الثلاثاء المقبل.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أنّه منذ الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، يسود طقس معتدل الحرارة، خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات المساء على جميع أنحاء الجمهورية، حيث نشهد ارتفاعا بين 2-3 درجات في الحرارة العظمى، خاصة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية للبلاد فقط.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 17 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 18 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 19 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 20 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.