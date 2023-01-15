حالة الطقس غدا الاثنين.. أمطار رعدية وغزيرة على السواحل تصل إلى القاهرة

حذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا على جميع انحاء الجمهورية، مؤكدة حدوث اضطربات في الأحوال الجوية بسبب تأثر مصر بمنخفض جوي جديد.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض قادم من طبقات الجو العليا يقابله منخفض آخر قادم على سطح البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب الممطرة أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية احيانا، على السواحل الغربية للبلاد، وتتقدم مع تقدم الوقت إلى الداخل لتصل إلى السواحل الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري وسيناء وسلاسل جبال الأحمر، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 16 يناير على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 11

- بنها 19- 10

- دمنهور 19- 10

- وادي النطرون 19 -10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19- 10

- الزقازيق 20- 12

- شبين الكوم 19- 11

- طنطا 19- 11

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20- 11

- الإسماعيلية 20- 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20- 09

- نخل 16- 02

- كاترين 13- 01

- الطور 21- 09

- طابا 18- 11

- شرم الشيخ 22- 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- مطروح 18- 11

- السلوم 17- 10

- سيوة 17- 6

- راس غارب 21-12

- الغردقة 22- 12

- سفاجا 21-13

- مرسي علم 22-13

- شلاتين 24-16

- حلايب 22- 15

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 22-15.

- الفيوم 19- 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18- 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 21- 10

- الوادي الجديد 20- 6

- أبو سمبل 21 - 10