«الأرصاد» لقناة الحياة: درجة الحرارة الصغرى غدا 11.. وزيادة سرعة الرياح بعد السادسة صباحا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة الصغرى يجري تسجيلها في الفترة ما بعد أذان الفجر وتستمر حتى السادسة صباحا، وستكون درجة حرارة العظمى على القاهرة غدا 17 درجة مؤية، فيما تصل الصغرى لـ11 درجة مؤية.

زيادة سرعة الرياح

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال درجات الحرارة الصغرى في الفترة ما بعد أذان الفجر وحتى الساعة 6 صباحا لن يكون هناك نشاط للرياح، أما بالنسبة لما بعد ذلك تزيد سرعة الرياح.

استقرار أوضاع الطقس الثلاثاء المقبل

واستطرد: «خلال درجة الحرارة الصغرى مش هنشوف نشاط للرياح أو مش هيكون ملحوظ في بعض المناطق، والأمطار هتكون على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وتمتد لمناطق شمال الصعيد، وستكون متفاوتة الشدة، وهتستقر الأوضاع يوم الثلاثاء المقبل، وهيكون هناك أمطار خفيفة محصورة على السواحل الشمالية الغربية».