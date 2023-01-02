خريطة قطع المياه اليوم في 7 مراكز بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه اليوم الاثنين داخل عدة قرى في 7 مراكز بالمحافظة للصيانة الدورية وغسيل المروقات بمحطات المياة الرئيسية لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين.

اماكن قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب بالمنوفية أماكن قطع المياه في:

قويسنا - تقطع المياة بالمركز فى قرى قويسنا البلد وبيجرم وشبرا بلوم

منوف: انقطاع المياه بقرية زاوية رازين.

شبين الكوم: انقطاع المياه وذلك بقرى بخاتى وطنباى والبتانون وكفر طبندى وشنوان ومدينة شبين ونواحيها كافة.

تلا: قطع المياه بقرى طوخ متلة وميت أبو الكرم.

بركة السبع : قطع المياه وذلك بكفر هلال.

انقطاع المياه بالمنوفية

الباجور: قطع المياه وذلك بقرى سبك الضحاك ووسبك وبهناى وكفر محمود وكفر العرب.

الشهداء: وذلك بقرى زاوية الناعورة وكفر علما ودراجيل

أشمون: وذلك بقرى طلبا وشطانوف وساقية أبو شعرة وأبو شعرة وشما وجريس.

مواعيد قطع المياه اليوم

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمواعيد قطع المياه اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

وأهابت شركة المياه بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بأماكن انقطاع المياه اليوم بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة انقطاع المياه.