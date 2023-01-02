خريطة قطع المياه اليوم في 7 مراكز بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد
كتب:
شيماء دراز
01:29 ص | الإثنين 02 يناير 2023
خريطة قطع المياه اليوم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه اليوم الاثنين داخل عدة قرى في 7 مراكز بالمحافظة للصيانة الدورية وغسيل المروقات بمحطات المياة الرئيسية لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين.
اماكن قطع المياه اليوم
وحددت شركة مياه الشرب بالمنوفية أماكن قطع المياه في:
قويسنا - تقطع المياة بالمركز فى قرى قويسنا البلد وبيجرم وشبرا بلوم
منوف: انقطاع المياه بقرية زاوية رازين.
شبين الكوم: انقطاع المياه وذلك بقرى بخاتى وطنباى والبتانون وكفر طبندى وشنوان ومدينة شبين ونواحيها كافة.
تلا: قطع المياه بقرى طوخ متلة وميت أبو الكرم.
بركة السبع : قطع المياه وذلك بكفر هلال.
انقطاع المياه بالمنوفية
الباجور: قطع المياه وذلك بقرى سبك الضحاك ووسبك وبهناى وكفر محمود وكفر العرب.
الشهداء: وذلك بقرى زاوية الناعورة وكفر علما ودراجيل
أشمون: وذلك بقرى طلبا وشطانوف وساقية أبو شعرة وأبو شعرة وشما وجريس.
مواعيد قطع المياه اليوم
وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمواعيد قطع المياه اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.
وأهابت شركة المياه بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بأماكن انقطاع المياه اليوم بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة انقطاع المياه.