مواعيد تسليم تكليف الفنيين بـ«صحة سوهاج» والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج بدء تسليم الفنيين بالطوارىء والرعاية المركزة والفنيين بالمختبرات الطبية الذين لم يتسلموا العمل بداية من يومي الأربعاء والخميس 4 و5 يناير 2023.

وقررت تسليم تكليف الفنيين بالتصوير الطبي دفعة 2021 للعمل بمديرية الصحة بسوهاج بداية من يوم الأحد الموافق 8 يناير الجاري لأبناء مراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة وجرجا والبلينا بينما يوم الإثنين الموافق 9 يناير الجاري لأبناء مراكز المراغة وطما واسيوط .

أوراق استلام التكليف

حددت مديرية الصحة بسوهاج عدة أوراق لتسليم التكليف للدفعات المختلفة يتم تقديمها إلى مديرية الصحة بمدينة ناصر بسوهاج:

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر .

أصل شهادة التخرج .

أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة .

شهادة الإمتياز

الموقف من التجنيد للذكور .

صحيفة الحالة الجنائية

الرقم التامينى

اقرار الذمة المالية

استمارة (111)

7 جنيهات دمغة عادية من البريد فئة 1 جنية

استمارة 103

2 صورة للبطاقة الشخصية

2 دوسية أوراق

4 صور حديثة

موعد انتهاء التكليف

وأوضحت مديرية الصحة بسوهاج فى بيان لها أن من يمر على قرار تكليفه فع ة 3 أشهر دون تسلم العمل يعد القرار لاغيا.