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مواعيد تسليم تكليف الفنيين بـ«صحة سوهاج» والأوراق المطلوبة

كتب:

شيماء دراز
08:49 م | الإثنين 02 يناير 2023
مديرية الصحة بسوهاج

مديرية الصحة بسوهاج

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج بدء تسليم الفنيين بالطوارىء والرعاية المركزة والفنيين بالمختبرات الطبية الذين لم يتسلموا العمل بداية من يومي الأربعاء والخميس 4 و5 يناير 2023.

وقررت تسليم تكليف الفنيين بالتصوير الطبي دفعة 2021 للعمل بمديرية الصحة بسوهاج بداية من يوم الأحد الموافق 8 يناير الجاري لأبناء مراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة وجرجا والبلينا بينما يوم الإثنين الموافق 9 يناير الجاري لأبناء مراكز المراغة وطما واسيوط .

أوراق استلام التكليف

حددت مديرية الصحة بسوهاج عدة أوراق لتسليم التكليف للدفعات المختلفة يتم تقديمها إلى مديرية الصحة بمدينة ناصر بسوهاج:

  •  أصل شهادة الميلاد كمبيوتر .
  • أصل شهادة التخرج .
  • أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة .
  • شهادة الإمتياز
  • الموقف من التجنيد للذكور .
  • صحيفة الحالة الجنائية
  • الرقم التامينى
  • اقرار الذمة المالية
  • استمارة (111)
  • 7 جنيهات دمغة عادية من البريد فئة 1 جنية
  • استمارة 103
  • 2 صورة للبطاقة الشخصية
  • 2 دوسية أوراق
  • 4 صور حديثة

موعد انتهاء التكليف

وأوضحت مديرية الصحة بسوهاج فى بيان لها أن من يمر على قرار تكليفه فع ة 3 أشهر دون تسلم العمل يعد القرار لاغيا.

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بقلم شيماء دراز