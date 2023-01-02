مواعيد تسليم تكليف الفنيين بـ«صحة سوهاج» والأوراق المطلوبة
كتب:
شيماء دراز
08:49 م | الإثنين 02 يناير 2023
مديرية الصحة بسوهاج
أعلنت مديرية الصحة بسوهاج بدء تسليم الفنيين بالطوارىء والرعاية المركزة والفنيين بالمختبرات الطبية الذين لم يتسلموا العمل بداية من يومي الأربعاء والخميس 4 و5 يناير 2023.
وقررت تسليم تكليف الفنيين بالتصوير الطبي دفعة 2021 للعمل بمديرية الصحة بسوهاج بداية من يوم الأحد الموافق 8 يناير الجاري لأبناء مراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة وجرجا والبلينا بينما يوم الإثنين الموافق 9 يناير الجاري لأبناء مراكز المراغة وطما واسيوط .
أوراق استلام التكليف
حددت مديرية الصحة بسوهاج عدة أوراق لتسليم التكليف للدفعات المختلفة يتم تقديمها إلى مديرية الصحة بمدينة ناصر بسوهاج:
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر .
- أصل شهادة التخرج .
- أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة .
- شهادة الإمتياز
- الموقف من التجنيد للذكور .
- صحيفة الحالة الجنائية
- الرقم التامينى
- اقرار الذمة المالية
- استمارة (111)
- 7 جنيهات دمغة عادية من البريد فئة 1 جنية
- استمارة 103
- 2 صورة للبطاقة الشخصية
- 2 دوسية أوراق
- 4 صور حديثة
موعد انتهاء التكليف
وأوضحت مديرية الصحة بسوهاج فى بيان لها أن من يمر على قرار تكليفه فع ة 3 أشهر دون تسلم العمل يعد القرار لاغيا.