أسرار جريمة حلوان.. عاطل يطعن صديقه بسبب 200 جنيه

لم يكن يتخيل الشاب محمد جمال، صاحب الـ 32 عاما، عامل، أن الخلافات بينه وبين صديقه تصل إلى طريق مسدود، بعدما تسببت في دخولهما في أكثر من مشادة كلامية، انتهت آخرها بجريمة تسببت في جرح نافذ بالبطن بمنطقة عرب غنيم بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، وتم احتجازه بالمستشفى تحت الرعاية الطبية، وجرى ضبط صديقه من قبل الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان.

أحداث الواقعة

أحداث تلك الواقعة كانت على لسان الكثيرين في شارع البوسطة التابع لمنطقة عرب غنيم بعدما اتجه أحد المارة ونقل الضحية إلى مستشفى النصر الكائنة بشارع عبد العزيز، محاولة منهم إسعافه، ولكن طاقم الاستقبال أخطر وحدة مباحث قسم شرطة حلوان باستقبال الشاب «محمد جمال» عامل مصاب بجرح نافذ في البطن ومحجوز بالمستشفى إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة عرب غنيم.

خلافات مالية سابقة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، إذ بدأت التحقيق مع شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب تلك الواقعة، التي من خلالها تبين قيام المدعو «محمود م ا»، يبلغ من العمر 29 عاما، عاطل ومقيم في حلوان، السابق ضبطه واتهامه في قضيتين آخرهما رقم 2015/526 مخدرات حلوان، بإحداث إصابة المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما بسبب 200 جنيه، كان المتهم قام باقتراضها من المصاب ولم يردها إليه، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة نتج عنها الإصابة المشار إليها باستخدام سلاح أبيض «مطواة».

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب

خضع المتهم لجلسة تحقيق، اعترف فيها بارتكاب الواقعة كما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، فيما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله بشأن ما حدث وقت الواقعة.