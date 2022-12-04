جريمة في حلوان.. سائق ينهى حياة شاب بعد تعديه على فتاة داخل ميكروباص

شهدت منطقة المساكن الاقتصادية، بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، جريمة قتل، بعدما أقدم سائق ميكروباص مقيم بمدينة حلوان، على إنهاء حياة شاب، مستخدمًا عصا حديدية في التعدى عليه، بعد تعديه على فتاة داخل الميكروباص، ونتج عن ذلك ارتجاج أودى بحياته، بعد مرور 15 يومًا داخل المستشفى.

بلاغ بالجريمة

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة حلوان من مستشفى حلوان العام، وصول شاب مقيم بالمساكن الاقتصادية، مصابًا بجرح غائر بفروة الرأس، وتم إيداعه إلى الرعاية الطبية المركزة، لوجود اشتباه ما بعد الارتجاج، إذ قرر المريض للطبيب المعالج، أنه سقط من علو، وأثناء إسعافه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تعدى على فتاة أثناء استقلالها الميكروباص

بالانتقال والفحص من ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، لمكان الواقعة، تبين من خلال التحريات، أن أحد سائقى الميكروباص تعدى عليه، بعدما اعتدى المجني عليه، بالضرب على فتاة أثناء استقلالها الميكروباص الخاص به، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن، من ضبط سائق حلوان، فتبين أنه مقيم بمدينة حلوان، ويبلغ من العمر 23 سنة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، واستدعاء الفتاة المعتدي عليها لسماع أقوالها.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني الذي يواجهه المتهم يقول المحامي والخبير القانوني أحمد علي لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».