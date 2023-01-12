جريمة في حلوان.. عاطل يطعن صديقه بمطواة بسبب خلاف مالي 

أقدم عاطل على طعن صديقه بسبب خلاف مالي بمنطقة عرب غنيم بدائرة قسم شرطة حلوان وتم نقل المصاب إلى مستشفى النصر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت إشارة للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، من مستشفى النصر باستقبال المواطن محمد جمال عبد السلام، 32 عاما، عامل، ومقيم شارع البوسطة عرب غنيم حلوان، مصاب بجرح نافذ في البطن ومحجوز بالمستشفى إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة عرب غنيم.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو محمود محمد إبراهيم، 29 عاما، عاطل، ومقيم عرب غنيم حلوان، السابق ضبطه واتهامه في قضيتين آخرهما رقم 2015/526 مخدرات حلوان، بإحداث إصابة المجني عليه بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وكشفت التحريات أن المتهم اقترض مبلغا ماليا من المصاب ولم يرده إليه، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة نتج عنها الإصابة المشار إليها باستخدام سلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازم أمكن ضبط المتهم بالسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.