أحمد موسى: ليفربول يعيش أسوأ فتراته.. و«صلاح مش هيشيل الفريق لوحده»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فريق ليفربول الإنجليزي يعيش أسوأ فتراته هذا العام في الدوري الإنجليزي، موضحا أن لاعبي ليفربول لم يقدموا مستواهم المعهود هذا الموسم.

هزيمة ثقيلة لليفربول

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفريق الإنجليزي به ثغرات في جميع خطوطه داخل الملعب، لافتا إلى أنه تلقى هزيمة ثقيلة اليوم أمام فريق برايتون بثلاثية نظيفة.

وأكد أن كل الفريق لا يلعب بشكل جيد على الإطلاق، وأصبح في حاجة ماسة للتغيير: «الفريق كله وحش ومحتاج دعم وإنفاق كبير.. كلوب المدير الفني للفريق قال إحنا محتاجين دعم ولاعيبه ولازم يتم الإنفاق»، متابعا: «اليوم مانشستر يونايتد فاز على السيتي.. الناس دي بتنفق الفلوس وتقوم بشراء لاعبين وبأرقام لكن ليفربول بيشتري بأرقام متواضعة».

وتابع: «ليفربول معتمد على محمد صلاح والفرعون مش هيشيل الفريق لوحده.. الفريق عليه علامات استفهام وأخطاء قاتلة ومش هياخد حاجة السنة دي».

وأوضح: «هتنافس إزاي على دوري أبطال أوروبا، وأنت مش قادر في الدوري وكمان في المركز الثامن».