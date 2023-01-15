عضو بـ«النواب» يطالب بضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد وإيجاد حوافز للاستثمار

وجَّه النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددا من الأسئلة خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الإسكان والتنمية الصناعية ومحافظة الجيزة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد بشأن ما تم من إجراءات تنفيذية على أرض الواقع فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية طربول بأطفيح الجيزة.

وبدأ معتز محمود رئيس لجنة الصناعة حديثه باعتباره عضوا باللجنة عن ضرورة التغطية الإعلامية لمشروع إنشاء مدينة صناعية بطربول، طالبا بتوضيح الخطة التنفيذية بالكامل خلال الـ15 سنة المقبلة للمشروع.

كما تقدم محمود بالسؤال حول مصدر رأس المال الـ3 ملايين دولار للمشروع، وعن طريقة تسويق المشروع فى الخارج، طالبا بوجود فيديو توضيحي للمشروع لجذب الاستثمار الخارجي.

وطالب رئيس اللجنة بضرورة الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وإيجاد حوافز للاستثمار، مشددا على ضرورة الحوافز الاستثمارية وأن تكون ليست فقط على مدينة طربول ولكن على مستوى الجمهورية.

وقال محمود إن ارتفاع تكلفة الإنتاج تحدٍ كبير أمام المستثمر المصري، خاصة أن سعر المزاد الخام دائما يكون سعرا غير تنافسي.

وعلق شريف حمودة، مسؤول بالشركة المطورة: أننا وضعنا أسس نجاح طربول في ظل الظروف الحالية، وأن تغيير سعر العملة مشكلة كبيرة، لكن الصين خفضت عملتها ونجحت في التوسع والانتشار.

وأضاف أن النموذج المالي في طربول سوف تساعد في إنشاء المشروع، من خلال التمويل، وتسهيل هذا على المستثمر، موضحا أن البنية التحتية سواء كهرباء أو مياه أو صرف تم التعامل معهم من خلال الطاقة المتحجدة، ويتبقى مشكلة الغاز فقط.

وشدد حمودة ان هيئة التعاونيات هى جهة الولاية من خلال خدمة الشباك الواحد، وسوف تسهل كل الإجراءات للمستثمر، كاشفا عن إنشاء مدارس صناعية وفنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على أن تكون الإدارة للمطور، قائلا: إننا في مرحلة الاتفاقيات النهائية، وهذا ما جعلنا لا نركز في الانتشار في الميديا.

وأكد شحاتة أبو زيد عضو لجنة الصناعة، أن المدينة الصناعية طربول تعد مدينة متكاملة، مشيرا إلى أهمية البدء في العمل الفعلي على أرض الواقع.

ووجَّه أبو زيد الشكر لكل الجهات المشاركة في إنشاء مشروع مدينة طربول الصناعية، موضحا أن المشروع لا يكلف الدولة شيئا، من خلال مطور صناعي واستثمار خارجي، موضحا أن محافظ الجيزة، وقياداته الشابة تتعاون بشكل جيد جدا، وساهم في حل المعوقات التي تواجه المشروعات.

وقال مقدم طلب الإحاطة إن مركز أطفيح مركز فقير وبه 40 ألف نسمة، طالبا باستكمال إجراءات حياة كريمة بالمركز، مقدما الشكر للمطور الصناعي الذي تحمل العمل بالمشروع برأس مال حر، طالبا جهات الدولة بالتعاون لتقديم نموذج جيد يحتذى به.

كما طالب شحاته بزيارة ميدانية من لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى المشروع لرؤية الأمور على أرض الواقع.

وكانت اللجنة أوصت في نهاية الاجتماع برئاسة معتز محمود بعمل زيارة ميدانية لمدينة طربول الصناعية بأطفيح الجيزة.